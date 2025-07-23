Elazığ'da Organik Sebze Hasadı Başladı

ELAZIĞ merkeze bağlı Alatarla köyünde 2 bin dönümlük alanda organik olarak yetiştirilen domates, biber ve patlıcanlarda hasat başladı. Ürünler, vatandaşlara hal ve market fiyatlarının yarısına doğrudan tarladan satılıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Elazığ ve çevre illerden gelenler Alatarla köyünde salçalık ve kurutmalık domates, biber ve patlıcan alıyor. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda yapılan üretimin 50-100 dönümünü patlıcan ve biber oluştururken, kalan bölümde domates yetiştiriliyor. Vatandaşlar, dilediklerinde ürünleri kendi elleriyle toplayabiliyor. Üretici Erhan Arıkboğan, tarlada satılan ürünlerin fiyatının hal ve market fiyatlarının çok altında olduğunu ve tüm ürünlerin organik yöntemlerle üretildiğini belirtti.

Arıkboğan, özellikle kurutmalık zamanı yoğunluğun daha çok arttığını ifade ederek, "50-100 dönüm arası biber ve patlıcan, geri kalanı domates. Salçalık var, sofralık var. Vatandaşlar isterse kendi elleriyle topluyor, isterse biz yardımcı oluyoruz. Ürünlerimiz tamamen organik. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz ve sürekli müşterilerimiz var. Özellikle kurutmalık zamanı yoğunluk daha da artıyor. Halde 50 TL olan sebze tarlada 15-20 TL'ye alınabiliyor. Vatandaş hem daha ucuza alıyor hem daha iyisini alıyor. Kurutmalık zamanı geldiğinde burası daha da kalabalıklaşıyor. Gelen herkes memnun kalıyor" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,