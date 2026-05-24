Elazığ'da meyvecilik sektörü masaya yatırıldı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyvecilik sektörüne yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından meyvecilik sektörüne yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ'ın meyvecilik alanındaki potansiyeli, üretim kapasitesi ve meyve üretim süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sektörün mevcut durumu ele alınırken, üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda, üretim potansiyelinin artırılması, hammadde temini ve kurumlar arası iş birliği imkanları konusunda değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı