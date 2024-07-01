Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Klima Stokları Tükenirken Vatandaşlar Vantilatörlere Yöneldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu klima ve vantilatör satıcılarında aldı. Aşırı sıcaklardan dolayı kentte bulunan çoğu işletmede klima stokları tükenirken vatandaşlar alternatif olarak vantilatörlere yöneldi.

Elazığ'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu klima ve vantilatör satıcılarında aldı. Aşırı sıcaklardan dolayı kentte bulunan çoğu işletmede klima stokları tükenirken vatandaşlar alternatif olarak vantilatörlere yöneldi.

Yaz döneminde hissedilen bunaltıcı sıcakların artmasıyla yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları da hız kazandı. Elazığ'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu klima ve vantilatör satan yerlerde aldı. Aşırı sıcaklardan dolayı kentte bulunan çoğu işletmede klima stokları tükenirken, vatandaşlar alternatif olarak vantilatörlere yöneldi.

"Klima yetiştiremiyoruz"

Mağazada beyaz eşya personeli olarak görev yaptığını aktaran Uğur Altunyuva, "Bulunduğumuz mevsimden dolayı aşırı bir sıcaklık var. Şu an klima ve vantilatör satışlarımız çok fazla. Siparişlere yetişemiyoruz. Klimalar stoklarımızda tükendi. Müşterilerimizin talepleri üzerine yeni bir stok girişi yaptık. Havaların aşırı derecede ısınmasıyla birlikte günde 8 klima satarken 10'a yakın da vantilatör satışımız oluyor. Şuan klima satışlarımız da stok sorunu olduğu için çok yetiştiremedik. Müşterilerimiz yoğun bir talep gösterdi. Bizde kendilerini bekletmemek amacıyla bütçelerine uygun bir şekilde vantilatörlere sevk ediyoruz. Vantilatör fiyatlarımız 2 bin liradan başlayarak 10 bin liraya kadar yükseliyor. Klimalar ise şuan da 40 bin lira civarındadır" dedi.

"Klima stokları tükendiği için vantilatör almaya karar verdim"

Klima bulamadığını belirten müşterilerden Seda Tıbık, "Birçok yere gittik klima almak için ama maalesef gittiğim yerlerin çoğunda stoklar tükenmişti. Bundan dolayı bende vantilatör almaya karar verdim. Hem bütçeye uygun hem de bu sıcak havalarda bizleri rahatlatıyor. Birkaç yer gezdim ama klima satış stokları tükenmişti. Elazığ'da da sıcaklıklar etkisini aşırı derecede göstermeye başladı. Bundan dolayı da gece uyumakta zorluk çekiyoruz. Aldığım vantilatörün sıcağa biraz da olsa çözüm olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Elazığ Hava Durumu Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

 Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 Deniz yatağındaki uyku az kalsın pahalıya patlıyordu! 2 mil ötede kurtartıldığında hala uyuyordu

Deniz yatağındaki uyku az kalsın pahalıya patlıyordu! 2 mil ötede kurtartıldığında hala uyuyordu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title