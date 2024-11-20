Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Kırmızı Et Üretimi İçin Yer Tahsisi Başladı

Elazığ'da Kırmızı Et Üretimi İçin Yer Tahsisi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Besi OSB'de yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretim kapasitesine sahip, 855 dönüm arazide yer tahsislerine başlandı. 13 yatırımcıya yer tahsisi yapılacak ve OSB, hayvancılık alanında önemli bir rol oynayacak.

Elazığ'da 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği Besi Osb'de yer tahsisleri başladı.

İhalesi geçen yıl kasım ayında yapılan 855 dönüme kurulu Elazığ Besi Osb'nin bütün altyapı işlemleri tamamlandı ve girişimciler için yatırıma hazır hale getirildi. Hizmete girecek olan ve 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği Osb'de yer tahsisleri başladı.

Besi OSB Müdürü Alper Kılbitmez, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği Besi OSB'de yer tahsislerinin başladığını ifade etti. Kılbitmez, ihalesi geçen yıl kasım ayında yapılan 855 dönüme kurulu Besi OSB'nin bütün altyapı işlemlerinin tamamlandığını ve girişimciler için yatırıma hazır hale getirildiğini belirtti. Temeli atıldığından bugüne birçok yatırımcının adeta gün saydığını dile getiren Kılbitmez, mevcut ekonomik şartlara göre beklediklerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Bugün itibarıyla 13 yatırımcıya yer tahsisi yapacaklarını vurgulayan Kılbitmez, "Yüzer baş ve toplamda bin 300 başlık bir yer tahsisi olacak. 100 baş kapasiteli besi çiftliklerine 170-180 baş hayvan sığabiliyor. Benim de bir çiftliğim var. Ben oraya kış olduğunda yollar kapandığında artık İl Özel İdare veya muhtarlığı aramaktan utanıyorum. Yollarım kapanıyor. Burada öyle bir sıkıntım yok. Burada 7/24 güvenlik, veterinerlik hizmetim var. Bölge teşviklerinden normal organize sanayi bölgesindeki fabrikaların faydalandığı tüm desteklerden faydalanıyorsun, vergi indirimi, SGK indirimi. Projeler hep destekleme kriterlerine uygun olarak hazırlandı. O yüzden avantajı çok fazla. Dışarda özel bir çiftliğinizin olmasından çok daha avantajlı ve karlı" dedi.

Bölgede altyapısı olmayan, sıradan bir arazinin metrekare birim fiyatının 500-600 lira olduğunu belirten Kılbitmez, "OSB'de ise girişimcilerin metrekaresine 155 lira ödeyerek yer sahibi olabilir. Bunun yüzde 25'i peşin alınıyor. Geri kalanını da vade farksız 15 ay eşit taksitle ödenebiliyor. Girişimcilerin talebinden memnunuz. 61 yerimiz var ve 300 başvuru oldu. Bunlar arasından kriterlere uygun olanlara yer tahsisi yapacağız. Elazığ Besi OSB, ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli rol oynayacak. 10 bin büyükbaş kapasitemiz tamamen dolacak, verimli bir üretim süreci başlayacak. Yıllık 4 bin 500 bin ton kırmızı et üretimi olacak. Bin 250 kişiye istihdam sağlanacak. Hayvansal atıkları kullanılarak biyogaz elde edilmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle 3 bin 80 MWm gücünde Biyogaz Tesisi Kurulacak" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.