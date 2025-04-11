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Elazığ'da Kayısı Üretimi Soğuktan Etkilendi

Elazığ'da Kayısı Üretimi Soğuktan Etkilendi
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Elazığ'ın Pincirik köyünde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu çiftçilerin önemli gelir kaynağı olan kayısılar yandı. Çiftçi, görmüş olduğu zararı anlatarak, 'Bir tane sağlam kayısı kalmamış' dedi.

Elazığ'da çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yandı.

Elazığ'ın Pincirik köyünde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kayısılar yandı. Kayısıların son durumunu görüntüleyen çiftçinin, "Bir tane sağlam kayısı kalmamış" sözü dikkat çekti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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