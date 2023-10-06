Elazığ'da kaçak avcılara denetim: Bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve aküye el konuldu

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, avlaklarda gerçekleştirdikleri denetimlerde avlanma belgesi olmadan ve izin almadan avlanan 2 kişiye idari yaptırım uyguladı. Ayrıca avcılıkta kullanımı yasaklanan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve aküye de el konuldu.

Elazığ'da kaçak avcılara yönelik düzenlenen denetimlerde bir adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ile bir adet aküye el konulurken, 2 kişiye de idari işlem uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince avlaklarda doğa koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde avlanma belgesi olmadan ve izin almadan avlanan 2 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca avcılıkta kullanımı yasaklanan bıldırcın sesi çıkaran cihaza ve aküye de el konduğu bildirildi. - ELAZIĞ