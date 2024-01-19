Elazığ'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Elazığ'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak.

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'ın merkez ilçesi sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Toplam 4805,35 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 6 Şubat Salı saat 10.00'da Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.