Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Gençler Tarımda Büyük Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da gençler, 3 yıl önce 40 bin lavanta fidesini toprakla buluşturarak büyük bir başarıya imza attı. 3 yıl içinde yaklaşık 1 buçuk ton lavanta hasadı elde eden gençler, tarımda adım adım büyüme örneği sergiledi.

Elazığ'da gençler, 3 yıl önce 40 bin lavanta fidesini toprakla buluşturarak büyük bir başarıya imza attı. 3 yıl içinde yaklaşık 1 buçuk ton lavanta hasadı elde eden gençler, tarımda adım adım büyüme örneği sergiledi.

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ Valiliği İl Özel İdaresine aktarılan ödenekle inşa edilen İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde hayata geçirilen proje çerçevesinde 18-30 yaş arası 200'ün üzerinde gence tarımsal eğitim verildi. Bu çerçevede İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde eğitim gören gençler 3 yıl önce "Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması" Projesi çerçevesinde yetiştirdikleri 40 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi. Merkez, 25 bin metrekarelik alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirirken, bu alanın 6 bin metre karesinde lavanta üretimi gerçekleştiriliyor. Her sezon hasattan yaklaşık 500 kilogram elde edilen lavantalar, uçucu yağlar, hidrosoller ve çeşitli bitkisel ürünler gibi sabun, şampuan, krem ve yağların üretiminde kullanılıyor. 3 yıl içinde 1 buçuk ton civarında lavanta hasadı elde eden gençler, tarımda adım adım büyüme örneği sergiledi.

"6 bin metrekare alanda ekili lavantalarımız mevcut"

Lavanta üretimi ve hasadı hakkında bilgi veren Tarım ve Hayvancılık Birim Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Tesisimizde yaklaşık 6 bin metrekare alan içerisinde ekili lavantalarımız mevcut. Lavantaları iki hafta önce hasat ettik. Hasat ettiğimiz lavantalardan uçucu yağ elde ediyoruz. 6 dönüm arazi üzerinden elde ettiğimiz lavanta yağı, 15 litre civarında. Bunun dışında 200 litreye yakın lavanta hidrosolü elde ettik. Elde ettiğimiz bu ürünleri bitkisel kozmetik ürünlerde ve katma değerli ürünlere dönüştürmede eğitimlerde kullanıyoruz. Elde ettiğimiz uçucu yağ veya hidrosolden sabun, şampuan, bitkisel krem ve yağlar ve karışım yağlar üretiyoruz. Bunlar sağlık açısından kullanılabiliyor. Aynı zamanda içilebilir ürünler olarak da değerlendirebiliyorlar" dedi.

25 bin metre kare alanda tıbbi aromatik bitki ürettiklerini ifade eden Çetinkaya, "Elde ettiğimiz lavantalardan bunları elde ediyoruz. Bunların dışında yine kendi alanımızda 25 bin metrekare alanda daha farklı tıbbi aromatik bitkiler de geliştiriyoruz. Yine aynı bitkilerden de uçucu yağ ve hidrosol gibi ürünler üretip bitkisel kozmetik ürünler elde edebiliyoruz. Bunların hepsini tesisimize eğitim açtığımız dönemlerde başvuru yapan katılımcılarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu sene üçüncü yılımız. Üçüncü yılımızda 6 bin metrekare alandan her seferinde yaklaşık olarak 500 kilogram civarında lavanta hasadı elde ediyoruz. Bizim lavantalarımız sulu, sezonda sulama yapabiliyoruz. Sulama yapabildiğimiz için birinci hasattan sonra ikinci hasadı da yapabilme imkanımız oluyor. Dolayısıyla iki defa uçucu yağ elde etmiş oluyoruz ve normal susuz lavanta üretiminden yaklaşık bir buçuk kat daha fazla ürün elde etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Elazığ Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

 Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Bakmadan Geçme

Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı şifresiz mi? Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi? Dünya kız arkadaşlar günü ne zaman? En iyi arkadaş günü ne zaman? Kız arkadaş günü mesajları! 1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yusuf Dikeç kimdir? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde madalya kazandılar mı? Resmi Gazete bugün (1 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! TRT Spor yayın akışı 1 Ağustos! Türkiye- Dominik voleybol maçı TRT Spor canlı izleme linki! Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı? Melisa Aslı Pamuk hamile mi? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti bebek mi bekliyor? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title