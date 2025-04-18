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Elazığ'da E-ihracat ve E-ticaret Konferansı Düzenlendi

Elazığ'da E-ihracat ve E-ticaret Konferansı Düzenlendi
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, e-ihracat ve e-ticaret konularında bir konferans düzenleyerek üyelerine bilgi verdi. Konferansta, katılımcılar küresel rekabette yer almanın önemine vurgu yaptı.

Elazığ'da e-ihracat ve e-ticaret konulu konferans düzenlendi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik eğitim seminerleri kapsamında e-ihracat ve e-ticaret konulu konferans düzenledi. Konferansta Trendyol İş Geliştirme Uzmanı İlkcan Soluk, e-ihracat ve ticaret hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının küresel rekabette Elazığ'daki firmalarının da yer almasını sağlamak olduğunu aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, "Oluşan yenidünya düzeninde firmalarımızın kendilerini ve ürünlerini dünyaya duyurmak ve ekonomik pastadan en yüksek oranda pay almalarını sağlamaktır. Değerli katılımcılar, son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve alışveriş alışkanlıkları içerisine internetten satış gibi ciddi bir alan açılması karşısında firmalarımızın bundan uzak durması ve geleneksel satış ve pazarlama tekniklerinde kalıcı olmaları düşünülemez. Bugün hem ünlü büyük firmalarımız hem de tedarikçi firmalarımız elde etmek istedikleri ürünleri arayıp sorguladıkları mecra internet olmakta ve talep ettikleri ürünlere bu mecradan ulaşmaktadırlar" dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise "Kalkınma ajansları, iş dünyasını, kamu sektörü ve STK'larla bir araya getirerek işbirliğini güçlendirmek suretiyle, yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere faaliyet yürütüyorlar. Fırat Kalkınma Ajansların temel çalışma, temel felsefesi yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımıdır. Bizler bu anlamda yereldeki bütün paydaşları bir araya getirerek planlama ve koordinasyon çalışmalarımızla, etkinliklerimizle bu potansiyeli nasıl harekete geçiririz diye çalışmalar yapıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye yüzyılında bu yeni yüzyılda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi bir ekonomik modelimiz var. Bu ekonomik modelin en önemli ayaklarından biri de ihracat. Son dönemde yaşanan dünyadaki gelişmeleri de dikkate aldığımızda korumacı politikalar, ülkelerin ihracat üzerine yaptıkları son korumacı politikalar sonrası e-ihracat özellikle önem arz etmektedir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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