Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

Türkiye, Memişoğlu'nun aile ve çocuklarla ilgili sözlerini konuşuyor
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Elazığ'da Doğal Şifa Kaynağı Işkın, Tezgahlarda Yerini Aldı

Elazığ'da Doğal Şifa Kaynağı Işkın, Tezgahlarda Yerini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın, şifa kaynağı olarak büyük ilgi görüyor. Kilosu 100 liradan satılan bu bitkinin, birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Elazığ'da şifa deposu ışkın tezgahtaki yerini aldı.

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın', kilosu 100 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve doğunun 'muzu' olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Işkın satıcısı Zülfü Güngör, "Işkını Tunceli'den getiriyoruz. Munzur Dağlarında yetişiyor. İlk çıktığı zaman 250 liraya satıyorduk ancak şu an güncel kilogram fiyatı 150 liradan alıcısını buluyor. Faydaları, şeker hastalarına bire birdir. Onun yanı sıra, tansiyon, kolesterol hastalığı olan vatandaşlarımız ışkının faydalarından yararlanıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.