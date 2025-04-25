Elazığ'da Doğal Şifa Kaynağı Işkın, Tezgahlarda Yerini Aldı

Elazığ'da şifa deposu ışkın tezgahtaki yerini aldı.

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın', kilosu 100 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve doğunun 'muzu' olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Işkın satıcısı Zülfü Güngör, "Işkını Tunceli'den getiriyoruz. Munzur Dağlarında yetişiyor. İlk çıktığı zaman 250 liraya satıyorduk ancak şu an güncel kilogram fiyatı 150 liradan alıcısını buluyor. Faydaları, şeker hastalarına bire birdir. Onun yanı sıra, tansiyon, kolesterol hastalığı olan vatandaşlarımız ışkının faydalarından yararlanıyor" dedi. - ELAZIĞ