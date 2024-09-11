Elazığ'da çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere yeni destekleme modeli ile planlı üretim çalışmaları anlatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 2025-2027 yıllarında uygulanacak yeni destekleme modeli ile planlı üretim çalışmaları, üreticilere anlatıldı. İlçe müdürlüklerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, şube ve ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşları, konu sorumlusu teknik personel ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu destekleme modeli ile ilk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık olarak ve destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Yine bu kararla birlikte çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Böylece çiftçilerimizi, planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacak. 2025-2027 üretim yıllarını kapsayan yeni destekleme modeli çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" denildi. - ELAZIĞ