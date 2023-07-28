Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 14 ayrı meslek grubundan oluşan Komite Toplantıları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu İdris Alan'ın katılımlarıyla 3 gün süren toplantılar neticesinde tamamlandı. Başkan Alan, toplantıların ardından değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'da 3 gün süren Meslek Komite Toplantısı sona erdi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 14 ayrı meslek grubundan oluşan Komite Toplantıları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu İdris Alan'ın katılımlarıyla 3 gün süren toplantılar neticesinde tamamlandı. Toplantıların ardından Başkan Alan değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Alan, "Komiteler, odaların işleyen çarklarıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren komite toplantılarımız aksamadan devam ediyor. Üyelerimizin sorunlarını sahada dinleyen komite üyelerimiz, komite toplantılarımızla bu sorunları bizlere taşıyor. Tamamladığımız toplantılarımızda 15 sayfalık rapor oluşturduk. Toplantıdan edindiğimiz notlarımızı bu ay gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızda gündeme getirerek ilgili kuruluşlar ile paylaşacağımız çalışmamızı başlatmış olacağız. Komite toplantılarımıza yüksek oranda katılımlarından ötürü bütün komite üyelerime teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ