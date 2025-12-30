Fırat EDAŞ'tan Elazığ'da şehir aydınlatmasına 13 milyon lirayı aşan LED yatırımı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), Elazığ'da gerçekleştirdiği 13 milyon lirayı aşan yatırımla şehir aydınlatmasında enerji verimliliğini artıran ve uzun vadeli tasarruf sağlayan bir altyapı dönüşüm projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği, çevresel olduğu kadar kamusal kaynakların etkin kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Aydınlatma altyapılarında hayata geçirilen dönüşümler, şehirlerin enerji performansını doğrudan etkiliyor.

Bu yaklaşımla hareket eden Fırat EDAŞ, hizmet verdiği illerde enerji verimliliğini ve sürdürülebilir altyapıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Elazığ'da yürütülen proje kapsamında sokak aydınlatmalarının LED armatürlerle yenileyen Fırat EDAŞ, şehir aydınlatma altyapısını daha verimli ve tasarruf odaklı bir yapıya kavuşturdu. Toplam 13 milyon lirayı aşan yatırım tutarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Elazığ'daki sokak aydınlatmalarında 2 bin 522 armatür, yüksek verimli LED teknolojisiyle yenilendi.

LED dönüşümüyle sokak aydınlatmalarının yıllık enerji tüketimi üçte bir oranda düşürülerek, yaklaşık 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk tasarruf sağlandı.

Mevcut yapıda yaklaşık 8 milyon lira olan yıllık toplam enerji tüketim bedeli, LED uygulamasıyla 3 milyon lira seviyelerine geriledi. Bu iyileşmeyle değişim öncesi döneme göre yüzde 62 enerji verimliliği sağlandı.