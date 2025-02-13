Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi

Elazığ Çiçekçilerinde Sevgililer Günü Yoğunluğu

Elazığ Çiçekçilerinde Sevgililer Günü Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Elazığ'daki çiçekçilerde yoğun bir talep yaşanıyor. Çiftlerin isteğini karşılamak için esnaf gece gündüz çalışıyor. Çiçek fiyatları 100 liradan başlayıp, ithal ürünlere talep artıyor.

Elazığ'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile yoğunluk yaşanıyor.

Anlamlı günün yaklaşmasıyla birlikte, Elazığ'da yoğunluk yaşayan çiçekçiler, çiftlerin taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Esnaf Kaan Yıldırım, "20 seneyi aşkın bir süredir, bu sektörün içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere, 14 Şubat yaklaşıyor, biz de heyecanlıyız. Çiçek fiyatlarımız 100 liradan başlıyor. Maksimum 20-25 bin bandında ilerliyor. Genel olaraktan ithal ürünlere talep var, ithal ürün dediğimiz kırmızı gül dışında beyaz, pembe, bizim Barbie uzay dediğimiz türden güllerimiz var. Onlara talep daha çok fazla. Ürünlerimiz genellikle Hollanda'dan geliyor. Yerliye talep biraz azaldı çünkü ithal ettiğimiz ürünler daha kaliteli" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Gözü dönen muhtar, emlakçıyı silahla öldürdü
img

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
img

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.