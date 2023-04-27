'El Verin Ev Yapalım' kampanyasına İTO da el verdi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TOBB öncülüğünde başlatılan 'El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği' projesiyle depremzede vatandaşlarımızın normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı sıcak yuvalarında geçirebilmeleri için çaba içerisindeyiz" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TOBB öncülüğünde başlatılan 'El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği' projesiyle depremzede vatandaşlarımızın normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı sıcak yuvalarında geçirebilmeleri için çaba içerisindeyiz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği' projesiyle depremzedelerin normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı evlerinde geçirebilmeleri için çaba içerisinde olduklarını söyledi. İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Ticaret Odamız depremin yıkıcı gücüyle sarsılan 11 ilimize ilk andan itibaren kesintisiz yardımını sürdürdü.

Şimdi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği" projesiyle depremzede vatandaşlarımızın normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı sıcak yuvalarında geçirebilmeleri için çaba içerisindeyiz.

Kalıcı konut kampanyasına destek olmak gayesiyle Odamızın katkılarının yanında "1 m2'de siz bağışlayın" diyerek üyelerimize yönelik kampanyamızı başlattık. Bir blok, bir daire veya 1 m2 ayrımı gözetmeden tüm İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

TOBB tarafından açılan banka hesaplarına yapacağınız bağışlar ile vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi el ele vererek depremzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturma zamanı." - İSTANBUL