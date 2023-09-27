Orta Amerika ülkesi El Salvador, Pasifik ülkesi Solomon Adaları ve Afrika ülkesi Tanzanya, Çin'in kuruluşuna öncülük ettiği Asya Altyapı Yatırım Bankasına (AIIB) 'aday üyeliğe' kabul edildi. AIIB'nin üye sayısı 109'a yükselecek.

El Salvador, Solomon Adaları ve Tanzanya AIIB'ye aday üyelik için kabul edildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Pasifik ülkesi Solomon Adaları ve Afrika ülkesi Tanzanya, Çin'in kuruluşuna öncülük ettiği Asya Altyapı Yatırım Bankasına (AIIB) "aday üyeliğe" kabul edildi.

AIIB'den yapılan açıklamaya göre, Banka'nın Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlediği 8'inci Yıllık Toplantısı'nda, yeni üyelik başvuruları görüşüldü.

Bankanın Yönetim Kurulu, El Salvador, Solomon Adaları ve Tanzanya'nın başvurularını kabul ederek, üyelik sürecine onay verdi.

Üç ülke, gerekli ulusal onay işlemlerini tamamlayıp ilk sermaye paylarını yatırdıktan sonra bankanın yeni üyeleri olacak. Böylece yeni ülkelerin katılımıyla bankanın üye sayısı 109'a yükselecek.

AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere 2014'te Çin'in öncülüğündeki 57 ülkenin katılımıyla kurulmuştu.

100 milyar dolar öz sermaye ile kurulan banka, sonraki yıllarda 48 yeni ülkeyi daha üyeliğe kabul etmişti.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'i ve küresel gayri safi hasılanın yüzde 65'ini temsil ediyor.

Çin, Dünya Bankası ve IMF'nin potansiyel rakibi görülen bankanın yönetiminde yüzde 26,5 pay ile en büyük oy hakkını elinde bulunduruyor.