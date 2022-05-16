El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek - Haberler

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El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplanacağını bildirdi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplanacağını bildirdi.

Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Dün geç saatlerde yapılan paylaşımda Bukele, "Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katılacağını bildirdi.

El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, El Salvador, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Haberler

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