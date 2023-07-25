Eksun Gıda Genel Müdürü: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Durdurulması Önemli

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulmasının ardından yakın zamanda panik oluşturacak bir durum beklenmediğini ancak koridorun tahıl ticaretinin yeterli miktar ve hacimlerde gerçekleşmesi için önemli olduğunu belirtti.

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulmasının ardından yakın zamanda panik oluşturacak bir durum beklenmediğini ancak koridorun tahıl ticaretinin yeterli miktar ve hacimlerde gerçekleşmesi için önemli olduğunu belirtti.

Eksun Gıda'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırabilmesi için imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulmasına ilişkin Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir'in görüşlerine yer verildi.

Demir, değerlendirmesinde, son yıllarda yaşanan politik ve sosyal gelişmeler ile Kovid-19 sürecinin doğurduğu sonuçların gıda güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşılmasına yol açtığını belirtti.

Demir, özellikle insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri adına, tarım sektörünün devamlılığının hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu önemi hem savaşlar hem de salgın hastalıklar döneminde daha iyi anlıyoruz. Başta BM olmak üzere yayınlanan küresel gıda raporlarında, gıdaya ulaşamayan milyonlarca insanın var olması, bu önemin altını bir kez daha çiziyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya-Ukrayna bölgelerinde yaşanan savaşın ise insan güvenliğiyle birlikte gıda güvenliğini de tehdit ettiğini aktaran Demir, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına sunması için imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ise bu güvenliği sağlayan, tahılın yeterli dağılımına katkı sunan yegane unsurlardan biri olduğunun altını çizdi. Dünyada bu ticaretin yeterli miktar ve hacimlerde devam etmesi için koridorun açık olması gerektiğini vurguladı.

Demir, tahıl üretiminin devamlılığının esas olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konuyu ayrıca sürdürülebilirlik açsından da ele aldığımızda, karşımıza sürekli üretilebilir olması gereken bir ürün görüyoruz. Küresel açıdan baktığımızda, gıdaya ulaşamayan birçok ülke ve insanı göz önüne alırsak buğday üretiminin sürekliliğinin gıda güvenliği kapsamında elzem olduğunu görürüz. Dünya bize her yıl hasat zamanı tahıl ürünlerini veriyor. Ancak küresel olarak üretimin durduğunu düşündüğümüzde, dünyanın mevcut stoku 1 yıldan fazla, 2 yıldan ise azdır. Yani buğday spekülatif bir ürün değildir. Dolayısıyla dünyayı uzun süreler idame edilebilecek kritik stoklar bulunmuyor. Ancak elbette yakın zamanda panik yapacak bir durum görünmemekle birlikte, küresel tahıl ticareti akışının sağlıklı bir biçimde yapılmasında önemli bir rol oynayan tahıl koridorunun açık kalmasını önemsiyoruz."