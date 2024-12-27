Eksim Ventures'tan 19 milyon doların üzerinde yatırım

Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, bugüne kadar 13 girişim ve 8 girişim fonuna toplam 19 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holdingin enerji ve gıda gibi stratejik sektörlerdeki deneyimi ve sürdürülebilirlik misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği girişim sermayesi fonu Eksim Ventures, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyor.

Gıda ve enerji teknolojilerinden finteke, savunma sanayinden mobiliteye Türkiye'ye değer katan yenilikçi iş modellerinin büyümesine katkı sunan Eksim Ventures, girişimlere finansal ve operasyonel desteğin yanı sıra mentörlük desteği sağlıyor.

Eksim Ventures, ilk yatırımını 2021'de araç kiralama platformu Yolcu360'a gerçekleştirdi. Daha sonra insan kaynakları yazılımı Kolay İK, gıda israfına karşı çözüm üreten Yenir, çevrim içi terapi platformu Hiwell, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik ödül platformu Bluedot, finansal teknoloji yazılımı uygulamaları Finekra ve Enqura, otonom robot teknolojileri geliştiren Bottobo Robotics, yapay zeka ve otonom sistem geliştirme yanında savunma teknolojilerine de odaklanan Kuartis ve pazarlama yazılımı Wask başta olmak üzere farklı alanlardaki girişimlere yatırımda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik dönüşüm, yeni değer alanları yaratırken tek bir sektöre odaklanmak yerine birden çok stratejik kulvarda yatırım yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Oruncak, Holding olarak 40 yıla varan sektör ve piyasa koşullarını doğru analiz etme tecrübeleri sayesinde, yenilikçi fikirlerin farklı sektörlerdeki potansiyellerini ortaya çıkararak sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturduğunu aktararak, "Bugüne kadar 13 girişim ile 8 girişim fonuna toplamda 19 milyon doların üzerinde yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl, Denebunu, Virasoft ve Albert Health'e yatırım yaptıklarını anımsatan Oruncak, şöyle devam etti:

"Bu yıl üç yeni, üç devam yatırımlarımızla toplamda 6 yatırım gerçekleştirdik. Yatırımda bulunduğumuz şirketler, farklı alanlarda ürettikleri yenilikçi çözümlerle ekosistemimizin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı oluyor. Denebunu, kullanıcı deneyimi ve pazarlama alanında yenilikçi modeller geliştirirken Virasoft ileri medikal teknolojileriyle sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırıyor. Albert Health ise yapay zeka tabanlı çözümleriyle hastaların iyileşme süreçlerine büyük katkı sağlıyor. Yatırıma devam kararı aldığımız Bottobo Robotics, başta lojistik ve imalat sektörleri olmak üzere her sektöre otonom mobil robot çözümleri geliştiriyor. Kolay İK, Türkiye'nin bulut tabanlı ilk ve en büyük İK personel yönetim platformu hizmeti sunuyor. Hiwell ise Türkiye dahil 8 ülkede 800 bini aşkın danışana hizmet veren lider online terapi ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütüyor."

Girişim Hızlandırma Programı Eksim Pulse kapsamındaki çalışmalara da dikkati çeken Oruncak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) katkılarıyla yürüttükleri Eksim Pulse Programı'nın ikinci dönemini başarıyla tamamladıklarını kaydederek, bu yıl Eksim Pulse DemoDay'de 10 girişimcinin, projelerini yatırımcıların ve Eksim Holding profesyonellerinin beğenisine sunduklarını aktardı.

AR-GE ve yenileşim alanında uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla dünyanın en büyük kamu ağlarından biri olan Eureka Network'ün "Yatırıma Hazırlık" (Investment Readiness) programının ortakları arasına katıldıklarını paylaşan Oruncak, böylece küresel ölçekte yenilikçi çözümler üreten girişimleri desteklemeyi hedeflediklerini değindi.

Oruncak, Eksim Ventures olarak yeni girişimlere kaynak aktarmanın ötesine geçerek portföylerindeki her bir şirketin gelişimine yakından eşlik ettiklerini ve bu şirketleri iş ortakları olarak benimsediklerine işaret ederek, "Yola çıktığımızdan bu yana, 'kazandığımızı ülkemize kazandırma' prensibimiz gereği sağlık, mobilite, fintek, biyoteknoloji, savunma sanayi, gıda ve enerji teknolojileri gibi alanlardaki girişimlere desteğimizi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Bu gelişmeler ekosistemdeki ivmeyi besleyerek yeni atılımları teşvik ediyor"

Milyar dolarlık değerlemelere ulaşma potansiyeli taşıyan bu girişimlerin, gerek ülke içinde gerekse yurt dışında ölçeklenebilen örnekleriyle, yeni nesil girişimcilere ilham ve cesaret verdiğinin altını çizen Oruncak, "Bu gelişmeler ekosistemdeki ivmeyi besleyerek yeni atılımları teşvik ediyor. Böylece sağlıklı ve kalıcı bir girişim ekosisteminin inşasına önemli katkılar sunuyoruz. Esas amacımız ise yetişmiş insan kaynağı ve giderek artan başarı hikayeleriyle girişimcilik ekosisteminde güçlü bir konuma doğru ilerleyen ülkemizin geleceğine yatırım yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Oruncak, yeni yılda Türkiye'de yeni girişimleri desteklemenin yanı sıra yurt dışındaki fırsatları değerlendirmeye ve küresel işbirlikleri geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

2025 itibarıyla artmasını bekledikleri ivmeyle birlikte, Türkiye girişimcilik ekosisteminin derinleşme ve ölçeklenme potansiyelinin açığa çıkacağını öngördüklerini bildiren Oruncak, "Bu süreçte sabırlı, kararlı ve stratejik adımlar atarak ülkemizin girişimcilik ekosistemine insan odaklı yatırımlarımızla yön vermeyi sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ekosisteme yatırımcı rolünün yanı sıra mentorluk aktiviteleriyle de destek vermeye devam edeceklerini aktaran Oruncak, farklı paydaş kurumlarla işbirliklerini artıracaklarını kaydetti.