Eksim Ventures, EchoTwin AI'ye Yatırım Yaparak Şehirlerin Dijital Dönüşümüne Katkıda Bulunuyor

Eksim Holding'in girişim sermayesi yatırım fonu şirketi Eksim Ventures, şehirlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen yapay zeka tabanlı dijital ikiz platformları geliştiricisi EchoTwin AI'a yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Ventures tarafından desteklenen Amerika merkezli EchoTwin AI, şehirleri gerçek zamanlı görme, düşünme ve harekete geçme kabiliyetine kavuşturan çözümleriyle altyapı yönetiminden çevresel güvenliğe kadar farklı alanlarda dönüşüm sunuyor.

Geçen yıl kurulan EchoTwin AI, kendi kendini iyileştiren şehirler inşa etmeye odaklanıyor. Şirketin geliştirdiği sistemler, sorunları gerçek zamanlı tespit edip otomatik ya da optimize edilmiş iş akışlarıyla düzeltici eylemleri devreye alarak gerekli aksiyonu almasını sağlıyor

Yol, aydınlatma ve atık toplama dahil birçok süreçte merkezi portal üzerinden yönetim ve takip imkanı sunan platform, görsel dil mimarisiyle önleyici tedbir analizlerini de destekleyerek operasyonların hızlı ve ölçülebilir şekilde optimize edilmesine imkan tanıyor.

"Girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine katkı sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Ventures Yatırım Direktörü Emre Bulut, EchoTwin AI'nin, şehir yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıran, ölçeklenebilir ve yüksek etki potansiyeli olan bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Bulut, belediye ve hizmet araçlarına entegre kamera ve sensörler üzerinden altyapıyı gerçek zamanlı olarak izlediğini bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Şehirdeki envanter takibinin yanı sıra yol çökmesi, aşırı dolan çöp kutuları, riskli-tehlikeli atıklar, trafik işaretleme sorunları ve otoyol üzerindeki yabancı cisimler gibi anomali ve riskleri otomatik tespit edip raporluyor. EchoTwin AI, sadece sorun tespit etmekle kalmayıp, müdahale gerektiren durumlar için aksiyon önerileri de veriyor. Böylelikle şehir yönetimi reaktif olmaktan öte proaktif bir sisteme dönüşüyor. Bu yatırımla hem şehirlerin daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesine hem de yapay zeka ile şehirlerin yönetimi vizyonunun güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik dönüşümün yeni değer alanları oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Bulut, 40 yıla varan sektörel birikim ve stratejik sektörlerdeki yatırım tecrübeleriyle, yenilikçi fikirlerin farklı sektörlerdeki değer yaratma potansiyelini Eksim Ventures aracılığıyla keşfedip, desteklediklerini aktardı.

Bulut, bu yaklaşımımızla sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturduklarına dikkati çekerek, "Bugüne kadar yapay zeka destekli sağlık, mobilite, fintek, savunma sanayi, gıda, üretken yapay zeka ve enerji teknolojileri gibi stratejik alanlardaki girişimlere yatırım yaptık. Ayrıca önde gelen yerli ve yabancı girişim fonlarına sağladığımız destekle girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine katkı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.