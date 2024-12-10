Eksim Holdingden "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kampanyası

Eksim Holding, sürdürülebilir bir yaşamın karşısındaki en büyük tehdit olan israfa dikkati çekmek amacıyla "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kampanyasını devreye aldı.

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Eksim Holding, israfla mücadele kapsamında hayata geçirdiği kampanyanın detaylarını paylaştı.

Gıda, su ve enerji başta olmak üzere israfın çevresel sürdürülebilirliğe, toplum hayatına ve ekonomiye olumsuz etkilerine odaklanan kampanya kapsamında eğitim, tarım, atık yönetimi gibi alanlarda kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde projeler hayata geçirilecek.

Etkinlikte açıklamada bulunan Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, "Yeteri Kadar En Doğru Karar"ın bir sosyal sorumluluk hareketi olmasının yanı sıra hayatları ve iş yapış şekillerini yeniden düşünmeye çağıran bir davet niteliği taşıdığını vurguladı.

Tivnikli, enerji ve gıda sektörleri olmak üzere iki stratejik iş kolunda yer aldıklarını belirterek, "Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımların ticari getirisinin yanında, toplumun refahı ve çevrenin menfaatine olup olmadığını da her zaman sorguluyoruz. Holdingimizi var eden ve ailemizden bize miras kalan değerlerin temelinde, büyüklerimizin yeteri kadarını kullanmaya ve israf etmemeye dayalı anlayışı yer alıyor. Biz de bu anlayışı kurum kültürümüzün temeline yerleştirdik, yaygınlaştırmayı da görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gıda israfının boyutu 43 milyar dolar"

Küresel iklim değişikliğinin verdiği zararların yanı sıra bilinçsiz tarım ve sulama uygulamalarının israfa sebep olduğunu kaydeden Tivnikli, "Yeraltı sularının kullanımı, modern sulamanın yaygın olmayışı ve kuraklık, hem topraklarımızın hem de su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor. Bu duruma duyarsız kalamayarak toprağın ve suyun değerini hatırlatacak bir seferberlik hareketi başlatmak için yola çıktık." açıklamasında bulundu.

Tivnikli, ülkede yıllık gıda israfının boyutunun 43 milyar dolar olduğunu ve her gün 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini aktararak şöyle devam etti:

"Bu devasa israf tablosunu değiştirmek için tüm kurumlara görev düşüyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların tükenmesi gibi küresel sorunlar, israfa karşı toplumun her kesimini sorumlu kılıyor. Bu nedenle, 'Yeteri Kadar' şemsiyesi altındaki projelerimize paydaş olmak ve bizimle birlikte çözüm üretmek isteyen herkesi israf karşıtı bu seferberliğe davet ediyoruz."

"Orta vadede 15 farklı ilde 80 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"

Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz de öncelikli olarak çocuklar, gençler ve çiftçileri hedeflediklerini söyledi.

Ekiz, Dicle Elektrik'in Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliklerine imza attıklarını anımsatarak, "Dicle'nin Rüyası" isimli tiyatro oyununu devreye aldıklarını bildirdi.

Tiyatro oyunuyla Dicle Elektrik'in hizmet bölgesindeki 6 ilde 5 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarının altını çizen Ekiz, "Kampanyamız süresi boyunca diğer grup şirketlerimizin faaliyet gösterdiği 10 farklı ilde, 10 bin ilk ve ortaokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz. Tiyatro oyununun yanı sıra doğa dostu etkinlik kitabı ve tarım kitini de çocuklarla buluşturarak ilk etapta 20 bin, orta vadede 15 farklı ilde 80 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca projenin etkinliğini artırmak için yaklaşık 2 bin öğretmene eğitmen eğitimi vermeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekiz, Türkiye'de içme sularının yüzde 70'lik kısmının tarımsal sulama amacıyla kullanıldığına işaret ederek, sulama verimliliğinin artması için "Bir Destek, Bin Bereket Eğitim Programı"nı devreye aldıklarını açıkladı.

Amaçlarının çiftçileri destekleyerek tarımsal üretimin sürdürülebilir bir temele oturmasına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Ekiz, "Bu programla çiftçilerimize kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Programın ilk etabını Batman Üniversitesi işbirliğiyle, 250 çiftçin katılımıyla gerçekleştirdik. Projenin ikinci etabında Harran Üniversitesi işbirliğiyle ve 50 genç çiftçimizle, 1 yıl sürecek eğitim ve mentörlük programını hayata geçireceğiz. İki yılda, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 10 bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ekiz, su krizi ve kuraklığa karşı mücadele kapsamında gençlerin yenilikçi fikirlerine odaklanan "Akıllı Tarım Fikir Yarışması" ile kaynak israfını azaltmayı hedeflediklerini de dikkati çekti.

KORU Derneğinin "Yeteri Kadar" kampanyasının en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Yusuf Ekiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Zincir fırın-kafe mağazamız Aslı'nın üretim tesislerinden çıkan gıda atıklarını, KORU'nun kompost fabrikasında geri dönüştürerek doğaya kazandırıyoruz. Kompost gübrelerin bir kısmını ise korunaklı paketler halinde Aslı şubelerinde müşterilerimize ulaştıracağız. Bunun yanında atıksız alışverişi teşvik etmek için kahve termosu indirimleri, geri dönüştürülebilir paket kullanımı ve israfsız menü gibi pek çok yenilikçi uygulamayı da devreye aldık."

Ekiz, Eksim Holding olarak israfı önlemek ve kaynakların doğru yönetilmesi için uzun bir yola çıktıklarını belirterek, 2025'i "Su Yılı" ilan edeceklerini, 2026'yı "Enerji" ve 2027'yi ise "Gıda" odağında ele alacaklarını kaydetti.