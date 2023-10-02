Eksim Holding İSO 500'de Yer Aldı

Eksim Holding'e bağlı şirketlerden Eksun Gıda ve Eksim Enerji, İSO 500 sıralamasında yer aldı. Eksun Gıda un üretiminde lider marka olarak 255. sıraya yükselirken, Eksim Enerji ise enerji sektöründe güçlü markalar arasında yerini korudu.

Eksim Holding'in yatırım ve projelerinde sürdürülebilir proaktif bir yaklaşımla hareket eden 2 şirketi, İSO 500 sıralamasında yer aldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding şirketlerinden Eksun Gıda İSO 500'de 255'inci sıraya yükselirken Eksim Enerji ise 269. sırada listeye dahil olarak, enerji ekosisteminin güçlü markaları arasındaki konumunu ortaya koydu.

Yer aldığı sektörlerde insan odaklı ve doğaya saygılı vizyonunu prensip edinen Eksim Holding, grup şirketleriyle birlikte yakaladığı başarı ivmesini artırmaya devam ediyor.

Holding şirketlerinden olan ve ülkenin lider un üreticisi olarak sektörüne yön veren Eksun Gıda, 2022'de İSO 500 sıralamasında 69 basamak yükseldi ve 255. sırada yer aldığı listede un üretiminde lider marka oldu. Holdingin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Eksim Enerji ise 269'uncu sırada ilk kez İSO 500 listesindeki yerini aldı.

Türkiye'nin ilk paketli ununu pazara sunan Sinangil'i de bünyesinde barındıran Eksun Gıda, Konya ve Tekirdağ'da yer alan fabrikalarından Türkiye ve dünya için üretim gerçekleştiriyor.

2021'de İSO 500 listesinde 324. sırada yer alan Eksun Gıda, 2022'de ise 255. sıraya yükseldi. Eksun Gıda bu sonuçla birlikte tüm rakiplerini de geride bırakmış oldu.

Gerçekleştirdiği yatırımlara paralel olarak 2023'ün ilk çeyreğinde halka arzını da gerçekleştiren şirket, un pazarında Türkiye'nin lideri olarak rakiplerini geride bıraktı. Şirket, Konya ve Tekirdağ'daki tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji santrali kurulum çalışmalarını da sürdürüyor.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen enerji şirketleri arasında yerini alan Eksim Enerji, başta rüzgar enerjisi olmak üzere enerji sektörünün yenilenebilir ve inovatif tüm alanlarında yatırımlar yaparak altyapısını güçlendiriyor.

İSO 500 listesine ilk defa 269'uncu sıradan giren şirket, toplam 626 MW kurulu gücüyle Türkiye'nin enerjisine yön veriyor. Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek 1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçen Eksim Enerji, 2025 yılı sonuna kadar, ön lisansları alınmış projelerinin ve inşa halindeki tesislerinin devreye girmesiyle birlikte yıllık 4 milyon ton karbon salınımının önüne geçmeyi hedefliyor.