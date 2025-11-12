Eksim Enerji, Yozgat ve Karaman'da Yeni Rüzgar Enerji Santralleri Kurdu

Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yeşil enerji yatırımlarını aralıksız sürdüren Eksim Enerji, Yozgat'ta 4 türbin ve Karaman'da 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgar enerji santralini daha portföyüne kazandırdı. Ayrıca şirket, çocukların enerji bilincini artırma hedefiyle İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde Eksim Enerji Uçurtma Festivali düzenledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival kapsamında, çocuklar yenilenebilir enerji farkındalığını eğlenerek öğrenme şansına sahip oldu.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde önemli rol oynayan Eksim Enerji, topluma değer katan projeler geliştirmeye de devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'in Seferihisar ilçesinde çocukların enerji bilincini artırma hedefiyle Eksim Enerji Uçurtma Festivali'ni düzenleyen şirket, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor.

Yozgat ve Karaman'da rüzgar yatırımları güçleniyor

Şirketin yeni yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Yozgat'ta 4, Karaman'da ise 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgar enerji santralini portföyümüze kazandırdık. Bu adım, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ülke genelinde dengeli biçimde yayma stratejimizin bir parçası. Her yeni santral, sürdürülebilir enerji üretim kapasitemizi artırırken Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Eş zamanlı olarak 11 farklı lokasyonda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Şirketin 2025 yatırımlarına ve gelecek vizyonuna ilişkin de bilgi veren Arkın Akbay, "Yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon euro olan Geyve RES projesiyle santralimizin kapasitesini 150 MW seviyesine çıkardık. Saha çalışmalarına devam ettiğimiz Silivri RES kapasite artışı projesinin toplam yatırım tutarı 100 milyon dolar değerinde. Proje kapsamında 6 yeni rüzgar türbinimizi bakanlık onayıyla devreye aldık. Önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 4 türbinimizle birlikte kurulu gücümüzü 129 MW'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Akbay şunları söyledi: "Güneş enerjisi tarafında da yüksek hacimli projeler gerçekleştirdik. Başarıyla tamamladığımız ve yatırım tutarı 150 milyon dolara ulaşan Viranşehir GES tesisimizde de 191,6 MW kurulu güce ulaştık. Eş zamanlı olarak yurt içi, yurt dışı 11 farklı alanda kapasite artışı ve yeni santral inşası gerçekleştirebilme becerisine sahip Türkiye'nin nadir enerji şirketlerinden biriyiz. Yıl sonunda Türkiye'de rüzgar enerjisinde ilk 3'e, yenilenebilir enerji şirketleri arasında ise ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Gürcistan ve Ukrayna'daki yatırım 1 milyar doları aşacak

Şirket, Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra yurt dışı yenilenebilir enerji portföyüyle de dikkat çekiyor. Şirket, Gürcistan'da işletmede bulunan 2 HES, devreye girme aşamasındaki 1 GES, izinleri tamamlanmakta olan 6 RES ve 2 GES yatırımıyla toplamda 700 MW; Ukrayna'da ise işletmeye girmek üzere olan 1 RES ve geliştirme aşamasında olan 2 RES yatırımıyla 420 MW yenilenebilir enerji portföyüne büyütüyor.

Konuya ilişkin de açıklamalarda bulunan Akbay; "Gürcistan ve Ukrayna'da bulunan yenilenebilir enerji yatırım hedefimiz 1 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna'da bir RES ve 2026 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan'da yeni bir GES tesisimizi devreye almayı hedefliyoruz. Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü kurma hedefimizi ilmek ilmek örüyoruz. Projelerimizle enerji dönüşümüne katkı sunmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi dünyamıza karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünyanın, bugünün imarı ile bırakılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Çocuklar yenilenebilir enerjiyi sahada keşfetti

Son olarak şirketin Seferihisar'da düzenlediği Uçurtma Festivali'ne de değinen Akbay, "Çocuklarımıza yenilenebilir enerjiyi anlatmak için eğlenirken öğrenebilecekleri bir etkinlik hayal ettik. Bu amaçla çocukların en sevdiği aktivitelerden biri olan ve rüzgarın gücünü en iyi anlatan uçurtma deneyiminden faydalanmak istedik. Bu sayede çocuklarımızın rüzgar enerjisi hakkında farkındalık kazanmalarını hedefledik. Etkinlik boyunca çocuklarımızın yenilenebilir enerjiye merakları, bu alanda sordukları soruları da bizleri çok mutlu etti. İlkini Seferihisar'da düzenlediğimiz bu etkinliğin devamını faaliyet gösterdiğimiz diğer bölgelerde de yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL