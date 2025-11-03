Eksim Enerji, Yozgat'ta Yeni Rüzgar Enerji Santrali Açtı

Haberler

Eksim Enerji, Yozgat'ta 4 rüzgar türbini devreye alarak toplam kurulu gücünü 1 gigavatın üzerine çıkardı. Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ederek Yozgat RES ile birlikte toplamda 9 rüzgar enerjisi santrali işletmeye almış oldu.

Eksim Enerji, Yozgat'ta hayata geçirdiği rüzgar enerji santrali (RES) ile toplam kurulu gücünü 1 gigavatın üzerine çıkardı.

Eksim Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor.

Son olarak Yozgat RES'te 4 rüzgar türbinini devreye alarak enerji üretimine başlayan Eksim Enerji'nin toplam kurulu gücü 1 gigavatı aştı. Yozgat RES tamamlandığında 8 türbin ile 56 megavat mekanik kurulu güce sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl önce Yozgat sahasında başlattığımız özverili çalışmalardan ilk kazanımları elde etmeye başladık. 4 türbinimiz için bakanlığımızdan üretim onayı alarak portföyümüze bir santral daha ekledik. Böylelikle rüzgar enerjisi santrali sayımızı 9'a çıkararak, diğer kaynaklarımızla birlikte toplam 13 yenilenebilir enerji tesisine ulaşmış olduk. Projenin kalan aşamaları tamamlandığında, Yozgat RES'te 56 megavat kurulu güce ulaşacağız."

Şirketin gelecek projeksiyonuna da değinen Akbay, "Bundan sonraki odak noktamız santral çalışmalarımızın yanı sıra bütünleşik enerji depolama yatırımlarımıza hız vermek ve uygun sahalarda güneş ile rüzgarı birlikte çalıştıracağımız hibrit üretimi yaygınlaştırmak olacak. Böylece yenilenebilir kaynakların kesintili üretim doğasına depolama ile çözüm yaratarak güvenilir, kesintisiz enerji tedariki sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akbay, bu kapsamda Tokat Killik ve Ovacık Hibrit Güneş Enerji Santrali yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
