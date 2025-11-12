Eksim Enerji Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Artırıyor

Eksim Enerji, Yozgat'ta 4, Karaman'da ise 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgar enerjisi santralini (RES) portföyüne ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenen Eksim Enerji, İzmir'in Seferihisar ilçesinde çocukların enerji bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Eksim Enerji Uçurtma Festivalinde, yatırımları hakkında bilgi paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi Arkın Akbay, Yozgat'ta 4, Karaman'da ise 2 türbini devreye alarak iki yeni RES'i şirket portföyüne kazandırdıklarını belirterek, "Bu adım, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ülke genelinde dengeli biçimde yayma stratejimizin bir parçası. Her yeni santral, sürdürülebilir enerji üretim kapasitemizi artırırken Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Akbay, yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon avro olan Geyve RES projesiyle santralin kapasitesinin 150 megavata ulaştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saha çalışmalarına devam ettiğimiz Silivri RES kapasite artışı projesinin toplam yatırım tutarı 100 milyon dolar değerinde. Proje kapsamında 6 yeni rüzgar türbinimizi bakanlık onayıyla devreye aldık. Önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 4 türbinimizle birlikte kurulu gücümüzü 129 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi tarafında da yüksek hacimli projeler gerçekleştirdik. Başarıyla tamamladığımız ve yatırım tutarı 150 milyon dolara ulaşan Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisimizde de 191,6 megavat kurulu güce ulaştık. Eş zamanlı olarak yurt içi, yurt dışı 11 farklı alanda kapasite artışı ve yeni santral inşası gerçekleştirebilme becerisine sahip Türkiye'nin nadir enerji şirketlerinden biriyiz. Yıl sonunda Türkiye'de rüzgar enerjisinde ilk 3'e, yenilenebilir enerji şirketleri arasında ise ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz."

Gürcistan ve Ukrayna'daki toplam yatırım hedefi 1 milyar dolara ulaştı

Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra yurt dışı yenilenebilir enerji portföyüyle de öne çıkan Eksim Enerji, Gürcistan'da işletmede bulunan 2 hidroelektrik santrali (HES), devreye girme aşamasındaki 1 GES, izin süreci devam eden 6 RES ve 2 GES yatırımıyla toplamda 700 megavat, Ukrayna'da ise işletmeye girmek üzere olan 1 RES ve geliştirme aşamasındaki 2 RES yatırımıyla 420 megavat yenilenebilir enerji portföyüne ulaşıyor.

Akbay, şirketin Gürcistan ve Ukrayna'daki toplam yatırım hedefinin 1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Yıl sonuna kadar Ukrayna'da bir RES ve 2026'nın ilk çeyreğinde Gürcistan'da yeni bir GES tesisimizi devreye almayı hedefliyoruz. Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü kurma hedefimizi ilmek ilmek örüyoruz. Projelerimizle enerji dönüşümüne katkı sunmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi dünyamıza karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünyanın, bugünün imarı ile bırakılabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar yenilenebilir enerjiyi sahada keşfetti

Eksim Enerji'nin Seferihisar'da düzenlediği Uçurtma Festivali'ne de değinen Akbay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza yenilenebilir enerjiyi anlatmak için eğlenirken öğrenebilecekleri bir etkinlik hayal ettik. Bu amaçla çocukların en sevdiği aktivitelerden biri olan ve rüzgarın gücünü en iyi anlatan uçurtma deneyiminden faydalanmak istedik. Bu sayede çocuklarımızın rüzgar enerjisi hakkında farkındalık kazanmalarını hedefledik. Etkinlik boyunca çocuklarımızın yenilenebilir enerjiye merakları, bu alanda sordukları soruları da bizleri çok mutlu etti. İlkini Seferihisar'da düzenlediğimiz bu etkinliğin devamını faaliyet gösterdiğimiz diğer bölgelerde de yapmayı sürdüreceğiz."