Eksim Enerji CEO'su: YEKA ve YEKDEM, enerjide yeşil dönüşümü hızlandırıyor

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, yenilenebilir dönüşüm için geliştirilen teşvik programlarının, enerji arz kompozisyonundaki hızlı dönüşümü olumlu etkilediğini belirterek, enerjide yeşil dönüşüme YEKA ve YEKDEM desteğinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbay, Türkiye'nin Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımında beşinci sırada olduğuna dikkati çekerek, "Nisan sonunda yenilenebilir enerjinin elektrik üretimdeki payı yüzde 53 seviyesinde gerçekleşti. Kamu yönetiminin dönüşüme hız katan teşvikleri ve enerji üretiminde yerli ekipman kullanımında sunulan katkı payı, enerjide yeşil dönüşümü hızlandırdı, sanayi ürün yelpazemizi genişletti, ihracata katkı sağladı. Türkiye'nin enerji sektöründe sürdürülebilir ve çevreye duyarlı politikaları benimsemesi, ülkenin enerji güvenliğini sağlamaya ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye yönelik önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

YEKA yönteminin yerli sanayinin gelişimine destek verdiğini belirten Akbay, YEKA ve YEKDEM programlarının yerli ekipman üreticileri için olumlu sonuçlar sağladığını kaydetti.

Akbay, bu programlar sayesinde Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önemli yetkinlikler kazandığını ve uluslararası alanda üretim kalitesiyle ön plana çıkan bir oyuncu haline geldiğinin altını çizerek, "Ancak bazı zorluklar da yok değil. Yüksek enflasyon ve para biriminin öngörülemeyen ani değer kaybı gibi ekonomik koşullardaki değişimler, YEKA, YEKDEM yerli katkı payı teşviklerinin verimliliğini olumsuz yönde etkileyebiliyor, bu durum teşvik mekanizmasının etkinliğini de düşürüyor ve yatırımları yavaşlatıyor. Sürdürülebilir büyüme ve topyekün kalkınma için yenilenebilir enerji ve sanayide yeşil dönüşüm şart." ifadelerini kullandı.

Söz konusu programlardaki yerli katkı payı uygulamasının Türk Lirası bazlı olarak tespit edildiğini belirten Akbay, enflasyon endekslerine ve yabancı para birimlerine bağlı periyodik ayarlamaların zamansal olarak geriden gelişi ile arzu edilen katkıyı sağlayamadığını, finans kuruluşlarının proje finansmanına mesafeli yaklaşmalarına neden olduğunu kaydetti.

Akbay, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi yatırımlarında yatırım hızının korunması, yerli ekipman üreticisinin üretim yelpazesini geliştirebilmesi ve ihracat hacimlerini artırması için YEKDEM ve YEKA fiyat ayarlama metodolojisine dayalı yatırımcı kayıplarının ortadan kaldırılmasının gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple formülün işletme sıklığı, aylık seviyede olduğu gibi aylık süre içinde yaşanan kayıplar da bir sonraki aylık döneme eklenmek suretiyle giderildiği takdirde veya YEKDEM birinci dönemindeki uygulama temel alındığında dönüşüm hızlanacak ve ülkemizin uzun süreli rekabetçiliği güvence altına alınacaktır. Bu sayede Türkiye, hem kendi enerji ihtiyaçlarını daha sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilir hale gelecektir hem de yeşil dönüşümde ihtiyaç olan ekosistemin oluşum sürecini daha etkin bir şekilde hızlandıracaktır. Ayrıca, ülkemiz sanayisi enerji üretimine dayalı karbon vergisinin yükünden de ari kalacaktır. Sanayi kuruluşlarımızın bu sayede elde edecekleri sermaye birikimi kendi alanlarında yeşil dönüşüm ile verim artışı yatırımlarına kaynak yaratacaktır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın küresel enerji ekosistemi açısından örnek teşkil edecek çalışmalara imza attığına da değinen Akbay, şunları kaydetti:

"Henüz etkilerini kuvvetli yaşamadık ancak karbon salımı olan gelişmiş ülkelerin piyasalarında fiyat artışları yaşanıyor. Bu artışların bizim sanayimize de yansıdığı ve ilerleyen süreçte daha fazla hissedileceği aşikar. Reçetenin başında yenilenebilir enerjiye hızlı dönüşüm geliyor. Sürdürülebilir temiz bir gelecek için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünün altını bir kez daha çizmeliyiz. Dünya üzerindeki doğal kaynakların sınırsız olmadığını ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların ciddiyetini her geçen gün artarak müşahede ediyoruz. 2023'te yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıtlara yapılan yatırımları geride bırakarak rekor seviyeye ulaştı. Bu oran önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. Biz de Eksim enerji olarak yenilebilir enerjinin odağında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza enerji verimliliği esaslı Ar-Ge faaliyetlerini ve gelişen teknolojik uygulamaları da alarak başta ülkemiz olmak üzere her nerede ihtiyaç varsa yenilenebilir enerji üretim projelerimize kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum."