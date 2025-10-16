Ekonomiye yön verenlerden gıda sektörüne altın öğütler

Türkiye'nin önemli kurumlarının desteği ve Güvenilir Ürün Platformu koordinasyonunda düzenlenen 4.Güvenilir Ürün Zirvesi'nde 12 farklı ülkeden 75 konuşmacı deneyim paylaşımında bulundu. Zirvenin öne çıkan oturumlarından "Türk ürünleri ile Dünya'da yolculuk; Ekonomiye yöne verenlerden dinleyin' başlıklı panelde Türkiye ekonomisinin ve üretim gücünün lokomotif sektörleri tartışıldı. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecisi Mehmet Uluğtürkan'ın yaptığı panelde, Nigella Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, ve Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle konuşmacı olarak yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü hatırlatarak paneli başlatan Refleks Gazetesi Genel Yayın Müdürü Mehmet Uluğtürkan 'Atatürk kendi maaşıyla satın aldığı Silifke, Tarsus ve Dörtyol'daki çiftliklerde modern tarım teknikleri geliştirmişti. Bu çiftlikleri halka açık hale getirerek tarım reformunu başlattı. Ölümünden bir yıl önce ise bu çiftlikleri tüm ekipmanlarıyla birlikte hazineye bağışladı. Atatürk'ü 10 yıl daha kaybetmeseydik, kişi başı gelirimiz bugünkünden birkaç kat fazla olurdu" dedi.

ANADOLU'NUN ÇÖREK OTUNU DÜNYA MARKASI YAPTIK

Girişimcilik hikâyesini çörek otu bitkisiyle başlattığını belirten Nigella Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, bu kadim Anadolu bitkisinin potansiyelini dünyaya tanıtma sürecini anlattı.

Evde çörek otu yağı sıkarak başladığı yolculuğun zamanla inovatif ürün geliştirmeye dönüştüğünü, kahveyle çörek otunu harmanlayarak yeni bir tüketim alışkanlığı yarattığını belirten Fatih Eke, "Pandemi döneminde çörek otunun sadece bir baharat değil, bir sağlık destek ürünü olduğunu göstermek istedik. Üçüncü ayda 1 milyon dolar ciroya ulaştık.

Çörek otu deyip geçmeyin yapılan bilimsel araştırmalar 14 bin kanser hastası üzerinde olumlu veriler elde edildiğini gösteriyor. Endemik bitkilerden katma değerli ürünler üretmek Türkiye için büyük bir fırsat. Biz, Anadolu'nun şifasını Dünya'ya ulaştırıyor ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.' diye konuştu.

Gençlerin tarımı terk etmemesi gerektiğini vurgulayan Fatih Eke, "Çiftçilik gariban mesleği değildir. Gençler tarımda geleceğini görebilmeli. Türkiye hazinenin üstünde oturuyor ama aç geziyor bunu değiştirmek için daha çok çalışmalıyız. Türkiye'nin geleceği, toprağına ve üreticisine sahip çıkmakla mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GIDADAN BAŞLAR, ÇÜNKÜ HER ŞEY TOPRAKTAN BAŞLAR

Yaşar Holding'in gıda sektörüne 1970'li yıllarda Selçuk Yaşar'ın vizyoner önderliğiyle adım attığını belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Türkiye'nin o dönemde büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen stratejik eksiklikleri bulunduğunu söyledi. Bugün ise gıda sektörünün önemli bir aşama kaydettiğini belirten Yaşar, sektörün geleceğini "sürdürülebilirlik, verimlilik ve kaynak yönetimi" başlıklarıyla özetledi.

"Sektörümüzde en kritik konulardan biri su ve enerji tüketimi. Bu nedenle verimlilik artışı ve sürdürülebilir üretim, tüm paydaşların ortak gündemi olmalı" diyen Yaşar, gıda israfına da dikkat çekti. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Türkiye'de de üretim fazlasının biyoyakıta veya atığa dönüştüğünü belirterek, atık yönetimi ve Ar-Ge yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

"Sürdürülebilirlik gıdadan başlar; çünkü her şey topraktan başlar" diyen Yaşar, gençlerin tarım ve gıda teknolojileriyle ilgilenmesini teşvik eden politikaların önemine dikkat çekti.

HER SEKTÖRÜN BİR YÜKSELME, DURAĞANLAŞMA VE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ VARDIR

Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı olan İsmail Gülle, konuşmasında Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi vizyonuna atıf yaparak ekonomik bağımsızlığın önemini yineledi.

Kongredeki "Ekonomik olarak bağımsız olmayan ülkeler, tam bağımsız sayılmaz" ilkesine değinen Gülle, Türkiye'nin pamuk, şeker, kömür ve fındık gibi tarımsal zenginliklerle sanayisini kurduğunu, pandemi döneminde gıda ve tarımın stratejik öneminin yeniden anlaşıldığını, üretimde kendine yeten ülkelerin krizleri daha kolay atlattığını hatırlattı.

Tekstil sektöründeki son durgunluk hakkında ise, "Bu düşüş bir çöküş değil, geçici bir dengelenmedir. 100 yıllık birikimi olan bir sektör kısa sürede toparlanır" değerlendirmesinde bulundu. Gülle, "Her sektörün bir yükselme, durağanlaşma ve yeniden yapılanma dönemi vardır. Tekstil şu anda yeniden yapılanma sürecinde" dedi.