Ekonomiye değer katanlar ödüllerini aldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 48. Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, ihracat, sektör liderleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kategorilerinde 39 ödül sahiplerini buldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 134 yıllık köklü geçmişiyle şehrin hafızası konumunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa'nın marka değerini artıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik. Bursa'ya ve Bursalı kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

BTSO tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Bu yıl 48'incisi organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde ihracat, sektör liderleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kategorilerinde Bursa ve Türkiye ekonomisine değer katan şahıs ve firmalar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kent protokolü ve BTSO yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

30 milyarlık özel sektör yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının temsilcileriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, program vesilesiyle bir araya gelinmesini sağlayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 4 farklı kategoride ödüllerini takdim ettikleri şirketlerin her birini kutlayarak, ülkeye, millete ve ekonomiye yaptıkları katkılar için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi açılışlarını yaptıkları, güncel rakamla toplam 12 milyar lira kamu ile 30 milyar lira özel sektör yatırımlarının şehre hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleri şehre kazandıran bakanlıkları, özel sektörü, belediyeleri ve tüm kurumları tebrik etti.

"Türk sanayisinin lokomotif kenti Bursa"

Son olarak Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretim tesisini Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa'nın marka değerini artıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik. Rabbim sağlık ve ömür, milletimiz de yetki verdikçe Bursa'ya ve Bursalı kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Bursa'nın marka değerini artıracak her türlü projeyi destekledik"

Bursa'nın kadim tarihiyle, kültürüyle, göz kamaştıran mimari eserleriyle, tabi güzellikleriyle Türkiye'nin sembol şehirlerinin başında geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya hizmet etmeyi, millete şükran borcunu ödemenin yanında ecdadın emanetine sahip çıkma misyonunun da bir gereği olarak gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya da sık sık geldiklerini, vatandaşlarla hasbihal ettiklerini, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinlediklerini, varsa sıkıntılarını çözüme kavuşturduklarını anlattı. Projeleri yerinde takip ederek, süratle neticelendirilmelerini sağladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz ve toplumumuzun diğer kesimleriyle yaptığımız buluşmalarla milletimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu amaçla sadece son bir yıl içerisinde Bursa'yı 3 kez ziyaret ettik. Bursa'ya her gelişimizde şehrimiz ve ülkemiz için tarihi önemde birçok yatırımı hizmete açtık" diye konuştu.

"Türkiye tarihi bir asra hapsedilemeyecek kadar köklü maziye sahiptir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak edeceklerini ifade ederek, "Hangi kuruma bakarsak bakalım benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Ancak 'Kökü mazide olan ati' ifadesinin ete kemiğe büründüğü yer hiç şüphesiz Bursa'mızdır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız da 134 yıllık köklü geçmişiyle şehrin hafızası konumunda. Oda'mız 1,5 asra yaklaşan bu tarihi süreç içerisinde milletin yaşadığı tüm sıkıntılara, zorluklara, ekonomik ve siyasi çalkantılara bizzat şahitlik etti. Bursa iş dünyası olarak, size ve milletimize ağır bedeller ödeten tüm bu krizlerle beraber son 20 yılda yakalanan ekonomik ivmeyi ve topyekün kalkınma hamlesini de bizzat gördünüz, yaşadınız. Güçlü bir siyasi irade yönetiminde, Türkiye'nin nelere kadir olduğunu, Türk ekonomisinin neleri başarabileceğini yakından tecrübe ettiniz. Bu tecrübelerin ışığında artık şu gerçeği hepimiz idrak edebiliyoruz; siyasi istikrarın tesisi, ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Belirsizliğin hakim olduğu bir iklimde ne ekonomi ne de demokrasi gelişir" ifadelerini kullandı.

"Başarı hikayeleri yazdık"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, göreve geldikleri 2013 yılından bu yana 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' vizyonuyla kentin ve ülkenin daha güçlü yarınlara ulaşması için tek vücut olarak başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pandeminin ve uluslararası krizlerin olumsuz etkilerini en yoğun şekilde hissedildiği 2021 yılında, dünya ortalamasından neredeyse iki kat fazla büyümeyi başardığını kaydeden Burkay, "2022 yılında yüzde 6,2 gibi yüksek bir performansı yakaladık. İhracatta 254 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştık. Küresel ticaretten aldığımız pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Gerek iş dünyamıza sunmuş olduğunuz destekler, gerekse de diş politikada attığınız stratejik adımlar, ülkemize büyük kazanımlar sağladı. Bugün potansiyelinin farkına varan, daha da önemlisi bu bilinçle her alanda büyük atılım içinde olan iddialı bir Türkiye var. Ülkemizin her bir ferdi için büyük kazanım olan bu yüksek özgüven, krizlerle boğuşan değil, krizleri yöneten ve fırsatlara yönelen bir yaklaşımı da beraberinde getirmiştir. Devletimizin iş dünyamız ile iş birliği içerisinde sürdürdüğü ekonomi politikaları ve girişimcilerimizin gayreti ile yüksek enflasyonun kırıldığı ve cari açığın sorun olmaktan çıktığı bir Türkiye, hepimizin ortak idealidir" dedi.

"Bursa'yı yeni nesil endüstri alanlarıyla geliştirebiliriz"

Başkan Burkay, Türkiye'nin ve Bursa'nın ideallerine doğru ilerlerken konjonktürel sebeplerden kaynaklanan hız kaybı dönemlerine rağmen bu toprakların geleceğine olan inancın asla sarsılmayacağını kaydetti. "Yenilikçi üretim, nitelikli istihdam ve katma değerli ihracat her zaman temel önceliğimiz olmaya devam edecektir." diyen Başkan Burkay, "Bursa'nın tarihi ve kültürel mirası ile doğal zenginliklerini değere dönüştürmeye devam edecek ve geleceğe taşıyacak olan yerel kabiliyetlerimizdir. Bursa'mız, sanayi üretiminde orta yüksek ve ileri teknoloji payını yüzde 56'ya yükseltmiş, ihracatının kilogram değerini 4,5 dolara çıkarmayı başarmış bir kenttir. Ancak son 4 yıldır 16 milyar dolar düzeyindeki ihracat rakamına takılı kalarak, orta ihracat sendromuna yakalanan Bursa'yı mekansal planlamaya dayalı, TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi yeni nesil endüstri sahalarıyla geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TEKNOSAB'daki yenilenebilir enerji kaynakları Bursa'ya güç katacak"

Başkan Burkay, 25 milyar dolarlık yatırım planı doğrultusunda ülkeye kazandırılan TEKNOSAB'ın yüksek teknoloji odaklı üretimi, güçlü altyapısı, ulaşım bağlantıları ve yenilenebilir enerji kayrakları ile Türkiye'ne öncü ve yeni ekonomi modelinin anahtarı olan dev bir proje olduğunu söyledi. Türkiye'de bir ilke imza atarak 4 yıl gibi kısa sürede kuruluş alt yapısının tamamlandığı bölgede açılışı gerçekleşen 6 fabrikanın üretime başladığını ifade eden Burkay, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanacağımız TEKNOSAB'da fabrikalarımızın çatılarındaki güneş panelleri ile elektrik enerjisi de üretiyoruz. Tüm organize sanayi bölgelerimizin ortağı olduğu enerji şirketimize YEKA arazilerinin tahsis edilmesi durumunda Bursa sanayisinin ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilecek yatırım gücüne de sahibiz" açıklamalarında bulundu.

"Yeni yatırım alanlarıyla daha rekabetçi Bursa"

Başkan İbrahim Burkay, Bursa'nın 10 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümü içinde binde 8'lik payına rağmen, kent ekonomisine yüzde 46 gibi yüksek seviyede katma değer sağlayan sanayinin ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışına imkan sağlayacak yeni yatırım alanlarıyla desteklenmesi, Türkiye Yüzyılının çok daha parlak bir geleceğe taşıyacağını vurguladı. Başkan Burkay, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ve kent dinamiklerimizin destekleriyle oluşturulacak yeni yatırım alanlarını hayata geçirdiğimiz takdirde 4 yılda bugünkünün 4 katı yatırımı kentimize kazandırmayı Bursa iş dünyası olarak taahhüt ediyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlayıcı tüm koşullara karşın firmalarımızın yatırım talepleri, Bursa'mızı daha rekabetçi ve daha üretken bir yapıya kavuşturmak adına motivasyonumuzu her geçen gün artırmaktadır. Devletimiz tarafından hayata geçirilen köprü, otoyol ve hızlı tren gibi dev ulaşım projeleri ile lojistik anlamda önemli bir kesişme noktasında bulunan Bursa'mıza lojistik merkezler kazandırmayı, ayrıca organize ticaret bölgeleri oluşturmayı da amaçlamaktayız" dedi.

"Tarihimizin her döneminde karşımıza çıkan zorluklardan güçlenerek çıkmasını bildik, mücadeleden yorulmadık" diyen Başkan Burkay, tarihten gelen güçle üretimden, yatırımdan, istihdamdan ve ihracattan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Başkan Burkay, "Kendine inanan ve ülkesine güvenen, Bursa iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için değer üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından Bursa ipeğiyle dokunmuş Türkiye Yüzyılı tablosu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

4 kategoride 39 ödül sahiplerini buldu

Bu yıl 48'incisi düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde ihracat kategorisinde Oyak Renault, gelir vergisinde Şükrü Karagül, kurumlar vergisi kategorisi ve sektör lideri olarak Özdilek Alışveriş Merkezleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alındı.

Gecede ihracat kategorisinde ödül alan firmalar Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Aunde Teknik, Borçelik, Döktaş Dökümcülük, Karsan, Sönmez Çimento ve Durmazlar Makine, kurumlar ve gelir vergisinde ödül alanlar Bursagaz, Contitech Lastik, Göliplik Şeremet, Polyteks, Pro Yem, Rollmech Automotive, Rudolf Duraner, Atila Efe, Hikmet Oral, Mehmet Celal Gökçen, Sabahattin Gazioğlu ve Şükrü Karagül oldu.

Sektör liderleri kategorisinde ise, Beyçelik Gestamp, Burkay Kimya, Bursa Çimento, Burulaş, Çilek Mobilya, Ekonomik Yetkili Müessese, Eskapet Ambalaj, Gemport Gemlik, Karataş Sac, Korteks Mensucat, Nurel Medikal, Serra Sünger, Sultan Yetkili Müessese, Sütaş, Türk Prysmian, Özdilek Alışveriş Merkezleri, Yazaki Systems ve Yeşim Satış Mağazaları ödüle layık görüldü. - BURSA