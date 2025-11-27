Haberler

Ekonomistler, Türkiye'nin 2025 3. Çeyrek GSYH Büyümesini Yüzde 3,97 Olarak Tahmin Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, 2025 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını öngördü. Büyüme beklentileri en düşük yüzde 3,00, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,00, en yüksek yüzde 4,50 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,75 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.