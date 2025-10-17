Haberler

Ekonomistler, TCMB'nin Faiz İndirimini Bekliyor

Güncelleme:
AA Finans anketine göre, ekonomistler ekim ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 37,5 seviyesinde.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
