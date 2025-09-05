Haberler

Ekonomistler, TCMB'den Eylülde 200 Baz Puana Kadar Faiz İndirimi Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin eylül ayındaki toplantısında politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e düşüreceğini öngörüyor. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu için faiz beklentisi ise yüzde 36,5 seviyesinde.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eniştesiyle evlenen Kardeniz Kılıç sessizliğini bozdu

Eski eniştesiyle evlenen Survivor'ın yıldız ismi sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.