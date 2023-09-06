Ekonomistler, Orta Vadeli Program'da yapısal reformlara vurgu yapıyor

Ekonomistler, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yapısal reformlara ayrı bir bölüm ayrılması ve ihracata dayalı büyüme modelinin ön planda bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomistler, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) yapısal reformlara ayrı bir bölüm ayrılması ve ihracata dayalı büyüme modelinin ön planda bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı OVP'nin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2024-2026 dönemini kapsayan programa göre, büyümenin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 olması öngörüldü. Enflasyon hedefi ise gelecek yıl yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 oldu.

OVP kapsamında tarihi yüksek seviyelerde seyreden istihdam ve iş gücünün program döneminde özellikle iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi ve hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılmasıyla birlikte artış eğilimlerini sürdürmesi öngörülüyor.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, OVP'de önceki yıllara göre kıyaslandığında özellikle enflasyon ve bütçe dengeleri tarafında makroekonomik hedefler açısından gerçekçi tahminlerin olduğunu belirtti.

Bu yıl için yapılan büyüme tahmininin gerçekçi göründüğünü ifade eden Aslanoğlu, büyümenin gelecek yıl bir miktar daha aşağıda olabileceğini ancak küresel piyasalarda iyi bir seyir izlenmesi ve enflasyonun destek vermesi durumunda büyümede bu oranın yüzde 4 ve üzeri seviyeleri görülebileceğini dile getirdi.

Yapısal reform tarafına ayrı bir bölüm açılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Aslanoğlu, yapısal reformlarda 7 ana başlık olmasının ve Türkiye'nin yapısal reform alanlarına işaret etmesinin de olumlu göründüğünü kaydetti.

Aslanoğlu, sorunları çözmek için yapısal reform boyutuna bakmak gerektiğini sözlerine ekledi.

"Konut yardımı, Türkiye'deki konut talep açığını da aşağı çekebilir"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da OVP'de ihracatın biraz daha fazla ön planda olduğunu aktardı.

Özellikle sıkı para politikasının devam ettiğini vurgulayan Demirkol, OVP kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla katkı sağlayarak, yerli üretimin payının da artırılarak bütçe açığının kapatılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Demirkol, bunun her şeyden önce cari açığın finansmanına büyük katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.

2024-2026 yıllarında en büyük önceliğin deprem bölgesine yapılan yatırımların artırılması olduğunu dile getiren Demirkol, deprem yatırımları dışında buna ek olarak dar gelirli kesime yapılan konut yardımının Türkiye'deki konut talep açığını da aşağı çekebileceği yönünde öngörüde bulundu.

Öte yandan Demirkol, OVP'de ihracata dayalı büyümenin ön planda bulunmasının net bir şekilde ifade edilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.