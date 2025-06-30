Ekonomistler Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1,53 Tahmin Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonun da yüzde 35,26'ya düşmesi bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1,53 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak27,584,295,03
Şubat28,672,972,27
Mart30,622,872,46
Nisan31,163,243
Mayıs31,172,101,53
Haziran30,411,53

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı

Doğanın intikamı çok acı oldu
Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Özel'e "Gayrimeşru Başkan" diyen avukatın talebi duruşmaya damga vurdu
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

İnfial yaratan görüntü! 345 haneli site resmen küle döndü
Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı

Süper Lig devi, yeni transferini bu videoyla paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.