Ekonomistler, Fed Üyesi Cook'un Görevden Alınmasını Eleştirdi

Nobel ödüllü isimlerin de aralarında bulunduğu önde gelen ekonomistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma girişiminin Merkez Bankasının bağımsızlığı ilkesini tehdit ettiğini belirterek, hükümete ABD'nin ekonomik yönetimini koruyan yasa ve normları koruma çağrısında bulundu.

Sayıları 590'ı aşan ekonomist, ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyeleri ve Amerikan halkına yönelik açık mektup yayımladı.

Nobel ödüllü isimlerden Joseph Stiglitz, Claudia Goldin ve Paul Romer, mektupta imzası bulunan ekonomistler arasında yer aldı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ve Merkez Bankasının bağımsızlığı ilkesine yönelik desteğin vurgulandığı mektupta, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınması girişiminin kanıtlanmamış suçlamalara dayandığı aktarıldı.

Mektupta, "Bu yaklaşım, Merkez Bankasının bağımsızlığı temel ilkesini tehdit ediyor ve Amerika'nın en önemli kurumlarından birine olan güveni zedeliyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan araştırmaların, daha bağımsız Merkez Bankalarına sahip ülkelerin daha iyi ekonomik sonuçlar elde ettiğini doğruladığına işaret edilen mektupta, tüm hükümet organlarına ABD'nin ekonomik yönetimini koruyan yasa ve normlara uyma çağrısında bulunuldu.

Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla görevden almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını savunmuştu.