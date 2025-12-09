Haberler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim 2023 için cari işlemler hesabının 574 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. 2025 yılı için ise cari açık beklentileri 20 milyar 900 milyon dolara yükseldi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından cuma açıklanacak, "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar 114 milyon dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 112 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 20 milyar 146 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title