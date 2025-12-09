AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından cuma açıklanacak, "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar 114 milyon dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 112 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 20 milyar 146 milyon dolar olmuştu.