Haberler

Ekonomistler Ağustos 2025 Cari İşlemler Hesabında 5.5 Milyar Dolar Fazla Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla vereceğini tahmin ediyor. 2025 yılı için cari açık beklentileri ise 18 ila 23 milyar dolar arasında değişiyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ekim Pazartesi açıklanacak "Ağustos 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 786 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Real Madrid son kararını verdi! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek imza

Arda'nın kariyerini değiştirecek imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

7 ayda 31 kilo veren Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu
Real Madrid son kararını verdi! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek imza

Arda'nın kariyerini değiştirecek imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.