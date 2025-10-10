Ekonomistler Ağustos 2025 Cari İşlemler Hesabında 5.5 Milyar Dolar Fazla Bekliyor
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla vereceğini tahmin ediyor. 2025 yılı için cari açık beklentileri ise 18 ila 23 milyar dolar arasında değişiyor.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ekim Pazartesi açıklanacak "Ağustos 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.
Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.
Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar dolar arasında değişti.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 786 milyon dolar olmuştu.