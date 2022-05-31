Ekonomist Furkan Albayrak: "Türkiye'de işsizlik olduğunu düşünmüyorum" - Haberler

Türkiye'de artan işsizlik verileri ile ilgili açıklama yapan Ekonomist Furkan Albayrak Türkiye'de işsizlik olmadığını, bunun piyasalardaki arza karşı işsiz, yeni mezun ve mavi yakalıların talep yetersizliği olduğunu düşündüğünü belirtti.

Türkiye'de işsizlik verilerinin açıklanmasının ardından Ekonomist Furkan Albayrak konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Albayrak Türkiye'de işsizlik olmadığını, yeni mezun ve mavi yakalıların talep yetersizliği olduğunu düşündüğünü belirtti.

"ŞU AN ÜLKEMİZDE İŞSİZLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Furkan Albayrak, "Şu an ülkemizde işsizlik olduğunu gerek beyaz yaka, mavi yaka anlamında işsizlik olduğunu düşünmüyorum. Sadece piyasalardaki arza karşı işsiz yeni mezun ya da mavi yakalıların talep yetersizliği olduğunu görüyorum. Bununla ilgili devletin istihdama sağladığı çeşitli teşvikler var. Yeni işçi alırsanız devletin SSK'sında ciddi indirimler sağladığı teşvikler mevcut. Ayrıca yılbaşında yeni asgari ücrete uygulanan asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulması piyasaları hareketlendirdi" dedi.

"YENİ MEZUNLARIN BİR YERDE MÜDÜR VEYA ŞEF GİBİ POZİSYONLARDA İŞ BULMA BEKLENTİSİ VAR"

Yeni üniversite mezunlarının yüksek maaş talebi olduğunu belirten Albayrak, "Tabii bunların olumsuz yanları da var, yeni mezun arkadaşların değişen demografik yapıyla birlikte mezun olur olmaz bir yerde müdür, müdür yardımcısı ve şef gibi pozisyonlarda yüksek maaşlarda iş bulacağız gibi beklentileri var. Maalesef hepimiz üniversite mezunu olduk. Hayat bu şekilde her şeyi size vermiyor. Bununla birlikte, Avrupa Birliği uyum yasaları ile birlikte ülkemize gelen işsizlik sigortası çalışmayan personele belli gün karşılığında işsizlik sigorta primi ödenmişse, 10 ay 12 ay boyunca devletten çalışmadan para alabiliyor. Bu da bizim ülkemiz için maalesef olumsuz bir uygulama" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - (İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi