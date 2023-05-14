Ekonomik Kriz Tatil Planlarını Engelliyor

Eskişehirli vatandaşlar, ekonomik sebeplerden dolayı bu yıl tatil yapamayacaklarını belirtti. Emekli olan vatandaşlar, maaşlarının tatil için yeterli olmadığını ifade etti.

MELTEM KARAKAŞ

Ekonomik sebeplerden dolayı bu yıl tatile gidemeyeceklerini söyleyen Eskişehirli vatandaş, "Tatile gidebilecek param olsa gitmek isterdim Avrupa'dan gelen insanların yaptığı gibi. Tatil bize haram" dedi.

Yaz mevsimi yaklaşırken, tatil planı yapmak isteyen vatandaşların hayalleri ekonomik sebeplerden dolayı yarım kaldı. Bu yıl da bütçelerinin tatil planı yapmaya el vermediğini söyleyen Eskişehirli vatandaşlar, tatile gitmenin mümkün olmadığını söyledi.

"BU YIL TATİLE GİDEMEYECEĞİZ ÇÜNKÜ EMEKLİYİZ"

Ulaş Ayata: Tatile gidebilecek param olsa gitmek isterdim Avrupa'dan gelen insanların yaptığı gibi. Ama biz ekonomik krizden dolayı tatile filan gidemiyoruz. En son 3 yaşındaydım herhalde tatile gittiğimde. Bütçemizi aşıyor. Hemşire olduğum halde manavda çalışıyorum.

Enis Zeytinler: Tatile gitmeyi düşünmüyoruz. Bu 21 yıllık hükümet canımıza okuduğu için hiçbir yere tatile gidemiyoruz beş senedir. Bu sene de toparlanamayacağımıza göre tatil bize haram. 7 bin 500 lirayla, 12 bin lira ev kirasının olduğu yerde ne mümkün. 37 yıl çalıştım. Emekli oldum. 12 yıldır çalışıyorum. Emekliye hayat yok.

Reşat Bağcıvan: Bu yıl tatile gidemeyeceğiz çünkü emekliyiz. Avrupalı değiliz ki gidelim bu maaşla tatile biz de. Ekonomik gücümüz yetmiyor. En son 20 sene önce tatile gittim. Çalışırken o da. Şimdi gidemiyoruz artık.

Tuncay Barın: Sanırım gidemeyeceğim. Ekonomik sebeplerden dolayı. En son dört yıl önce tatile gitmiştim. Değişim olsa yeter bizim için. Tatil gibi addedeceğiz kendimize. Bir tatil için en az 20 bin lira lazım. O da çok mütevazi bir tatil için.