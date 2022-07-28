TÜİK: Ekonomik güven endeksi yüzde 0,2 azaldı TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Haziran ayında 93,6 olan endeks, yüzde 0,2 oranında azalışla 93,4'e geriledi. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ekonomik güven endeksi, haziran ayında 93,6 iken temmuzda yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4 oldu. Bir önceki aya göre, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2 azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı. Demirören Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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