Ekonomik Güven Endeksi Temmuz Ayında Düşüş Gösterdi

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Ekonomik Güven Endeksi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında Ekonomik Güven Endeksi, son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks, temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak, ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ifade eden 99,3 değerini aldı.

Nisan ayında 102,2 değerinde olan Ekonomik Güven Endeksi, mayıs ayında 103,7 değerini almıştı. Haziran ayında yüzde 2,5'lik düşüşle 101,1 değerine gerilemişti.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ise bugün açıkladı. Buna göre; haziran ayında 101,1 olan Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Böylece, endeks, son 4 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik Güven Endeksi'nin hesaplanmasında esas alınan Tüketici Güven Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,9, Reel Kesim (imalat sanayi) Güven Endeksi yüzde 0,8, Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 0,6, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 2,6, İnşaat Sektörü Güven Endeksi ise yüzde 0,9 oranında gerilemişti.

Ekonomik Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.