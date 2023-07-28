Ekonomik Güven Endeksi Temmuz Ayında Azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu. Tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri de düşüş gösterdi.