Ekonomik Güven Endeksi Temmuz Ayında Azaldı
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Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri de düşüş gösterdi.
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı. - İSTANBUL