Ekonomik Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri ise farklı oranlarda değişim gösterdi.
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı. - ERZİNCAN