Ekonomik güven endeksi 99,4 değerinde aynı kaldı

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,4 değerini aldı. Tüketici güveni artarken, imalat, perakende ve inşaat sektörlerinde dalgalanmalar kaydedildi.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı. - ERZİNCAN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

