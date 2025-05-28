Ekonomik Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi
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TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında ekonomik güven endeksi 96,7'ye yükseldi; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven artışı yaşandı.

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs ayında yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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