Ekonomik Güven Endeksi Mayıs Ayında Arttı
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,4 artarak 103,7 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi %4,0 artarken, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 azaldı.
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1,4 artışla 103,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı. - İSTANBUL