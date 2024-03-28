Ekonomik Güven Endeksi Mart Ayında Arttı

Ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 1 artarak 100 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi şubat ayında 99 iken, mart ayında yüzde 1 oranında artarak 100 değerini aldı.

Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,02 artarak 79,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3'e düştü.

inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6'a geriledi.