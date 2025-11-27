Ekonomik Güven Endeksi Kasım'da 99,5'e Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi kasım ayında 99,5 değerine ulaştı. Tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde de artışlar kaydedildi.
TÜİK, kasım ayına ilişkin, "Ekonomik Güven Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi geçen yılın aynı döneminde 97,2 iken, 2025 yılı kasım ayında 99,5 değerini aldı.
Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.