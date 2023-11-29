Ekonomik Güven Endeksi Kasım Ayında Azaldı
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 96,5 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi artarken, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri ise azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi ekim ayında 96,5 iken, kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini altı.
TÜİK verilerine göre kasım ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak yüzde 111,7 değerine geriledi.
İnşaat sektörü güven endeksi arttı
İnşaat sektörü güven endeksi ise kasım ayında yüzde 2,2 oranında artarak 91 değerine yükseldi. - ERZİNCAN