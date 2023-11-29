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Ekonomik Güven Endeksi Kasım Ayında Azaldı

29 Kasım 2023 10:19 Son Güncelleme: 10:21 Abone Ol

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 96,5 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi artarken, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri ise azaldı.