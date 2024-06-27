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Ekonomik Güven Endeksi Haziranda Yüzde 2,5 Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında ekonomik güven endeksi yüzde 2,5 azalarak 95,8'e düştü. Tüketici güven endeksi yüzde 2,7, reel kesim güven endeksi yüzde 1,9 geriledi. Hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri de düşüş gösterdi.

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 78,3'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 100,5 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalışla 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 düşüşle 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,4

Ağustos94,2

Eylül95,5

Ekim96,6

Kasım95,3

Aralık96,4

Kaynak: AA / Ekonomi

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